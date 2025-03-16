Російські війська зайняли Суджу, яке з серпня 2024 року перебувало під контролем України

У неділю, 16 березня, Генштаб опублікував карту, на якій зображено, що військові ЗСУ більше не контролюють російську Суджу на Курщині.

У Генштабі повідомили, що протягом 15 березня на Курщині відбулося 19 боєзіткнень.

«Ворог завдав 34 авіаційних ударів, скинувши 63 керовані бомби та здійснив 243 артилерійських обстріли, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню», – йдеться у повідомленні.

Карта бойових дій від Генштабу, ситуація на Курщині станом на 16 березня

Як пишуть журналісти «Української правди», якщо порівняти карту Генштабу з Google maps, то українські війська знаходяться далеко за межами міста.

Напередодні, 15 березня, аналітики проєкту DeepState писали, що російські війська зайняли Суджу, яке з серпня 2024 року перебувало під контролем України.

«Ворог окупував Суджу, Рубанщину та Новолюбівку», – зазначили аналітики.