Авіабомба з модулем JDAM-ER прикріплена до модифікованого пілона винищувача Су-27

Австралія передала Україні кілька плануючих бомб Joint Direct Attack Munition Extended-Range (JDAM-ER), які зняла з озброєння Королівських військово-повітряних сил. Про це у п'ятницю, 1 листопада, повідомив австрійський профільний сайт Australian Defence.

Зазначається, що 30 жовтня в Австралії оприлюднили План використання керованої зброї та боєприпасів, у ньому йшлося про те, країна зняла з озброєння боєприпаси Mk.82 JDAM-ER, а також вивела з озброєння літаки F/A-18A/B Classic Hornet. Авіабомби JDAM-ER виготовили в Австралії у 2021 році.

Australian Defence із посиланням на власні джерела стверджує, що принаймні частину авіабомб Австралія передала Збройним силам України. Однак кількість боєприпасів та дата їхньої передачі Україні наразі невідома. Втім, зауважує видання, у липні 2024 року Міністерство оборони Австралії оголосило про передачу Україні неназваних боєприпасів класу «повітря-земля» в межах пакета допомоги вартістю 250 мільйонів доларів.

Про те, що на озброєння України надійшли боєприпаси JDAM-ER впеше стало відомо у березні 2023 року. Їхнє перше використання зафіксували у квітні 2023 року у Бахмуті на Донеччині, однак ці авіабомби Україні передали США.

Joint Direct Attack Munition – комплект обладнання, що перетворює прості вільноспадні бомби у всепогодні керовані боєприпаси. Обладнання включає систему наведення на базі інерційної навігації та GPS. Вони здатні уразити ціль на відстані 72 км.

Нагадаємо, 16 жовтня стало відомо, що Австралія передасть Україні 49 списаних танків Abrams у межах пакета військової допомоги вартістю 164 млн доларів США. До цього, за даними Defence Express найбільшу кількість такого типу танків передавали Сполучені Штати – 31 танк.