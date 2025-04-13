ЗСУ вдарили по місцю ротації росіян

Авіація Збройних сил України вдарила по скупченню росіян у Бєлгородській області. Це місце окупанти використовували для ротації. Відео успішної операції опублікували у Telegram-каналі «Соняшник», що близький до української авіації.

Росіяни проводили ротацію біля села Графівка Бєлгородської області, яке розташоване приблизно за два кілометри від українського кордону. Зазначається, що окупанти часто використовують цю локацію попри те, що по ній вже неодноразово працювала українська авіація.

«Місце пристріляне неодноразово, а тут ціла група на ротацію перла, з технікою до окопів зліва в посадці, а там уже фарш разів п’ять трапився», — йдеться у повідомленні.

Українські військові уразили скупчення росіян за допомогою високоточної плануючої бомби GBU-62 JDAM-ER. Під удар потрапили російська бойова машина піхоти БМП-2 та російські військові.

Joint Direct Attack Munition (JDAM-ER) – комплект обладнання, що перетворює прості вільноспадні бомби у всепогодні керовані боєприпаси. Обладнання включає систему наведення на базі інерційної навігації та GPS. Вони здатні уразити ціль на відстані 72 км.

Перше використання цих авіабомб українськими військовими зафіксували у квітні 2023 року у Бахмуті на Донеччині. Відомо, що JDAM-ER Україні передавали Австралія та США.