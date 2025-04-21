Місце запуску БпЛА вразили у районі населеного пункту Тьоткіно

У суботу, 19 квітня, Повітряні сили Збройних сил України завдали успішного удару по місцю, з якого російські військові запускають БпЛА. Про це у понеділок, 21 квітня, повідомив Генштаб ЗСУ.

Відомо, що українським військовим вдалося вразити місце запуску ударних БпЛА окупантів у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області. У дописі наголошують, що цей об’єкт противник використовував для підготовки, спорядження та запуску розвідувальних, ударних та FPV-дронів.

Внаслідок удару було ліквідовано до 20 операторів БпЛА.



«Цей наш удар є відчутною для ворога відповіддю на російські дії проти української армії. Збройні Сили України продовжуватимуть знищувати елементи військової інфраструктури окупантів. Жоден воєнний злочин не залишиться безкарним», – додали у Генштабі.

Нагадаємо, уранці 16 квітня безпілотники вже атакували 112-ту гвардійську ракетну бригаду ЗС РФ. Росіяни повідомили про атаку семи українських безпілотників. Також 15 квітня Генштаб повідомив, що Сили оборони уразили пункти дислокації 448-ї ракетної бригади армії Росії на Курщині.

У ніч четверга, 17 квітня, безпілотники завдали повторного удару по 112-й гвардійській ракетній бригаді ЗС РФ.

112-ту та 448-му ракетні бригади звинувачують в ударі по Сумах 13 квітня, унаслідок якого загинуло 35 людей та понад 100 постраждали.