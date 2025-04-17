Пожежа на місці влучання БпЛА у російській Шуї 17 квітня

У ніч четверга, 17 квітня, безпілотники завдали повторного удару по 112-й гвардійській ракетній бригаді ЗС РФ, що дислокується у місті Шуя Іванівської області. Саме ця бригада, за даними ГУР, завдала ракетного удару по Сумах у Вербну неділю. Про це повідомляють російські Telegram-канали з посиланням на очевидців.

Влада Іванівської області РФ оголосила режим небезпеки атаки БпЛА близько 4:30 за київським часом. Також адміністрація міста скасувала заняття у школах 17 квітня.

Місцеві повідомили, що чули звуки стрілянини й щонайменше п’ять потужних вибухів.

Увага, на відео присутня лайлива лексика!

Зазначається, що поширені у російських Telegram-каналах відео з місця пожежі були зняті на вулиці Кооперативній у Шуї.

«Це місце розташоване безпосередньо за військовою частиною – приблизно за 180 метрів від військового містечка 112-ї гвардійської ракетної бригади. Яка саме будівля горить на території частини, за кадрами встановити неможливо», – ідеться в повідомленні.

Російський Telegram-канал Exilenova+ повідомив, що безпілотники могли уразити ангари, де зберігаються ракети «Іскандер».

Telegram-канал monitor також підтвердив загоряння казарми та ангару на території 112-ї гвардійської ракетної бригади РФ.

Атаковані об'єкти ворога у Шуї 17 квітня (Фото Telegram-каналу Exilenova+)

Зауважимо, на час публікації новини українська сторона офіційно не повідомляла про атаки на об’єкти у Росії цієї ночі.

Нагадаємо, уранці 16 квітня безпілотники вже атакували 112-ту гвардійську ракетну бригаду ЗС РФ. Росіяни повідомили про атаку семи українських безпілотників. Також 15 квітня Генштаб повідомив, що Сили оборони уразили пункти дислокації 448-ї ракетної бригади армії Росії на Курщині.

112-ту та 448-му ракетні бригади звинувачують в ударі по Сумах 13 квітня, унаслідок якого загинуло 35 людей, ще 125 людей отримали поранення. Начальник ГУР Кирило Буданов повідомив, що росіяни завдали удару по місту балістичними ракетами типу «Іскандер-М» з території Воронезької та Курської областей РФ.