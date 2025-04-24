Захисники знищили російське укриття з особовим складом

Українські військові дронами вразили низку російського обладнання в Часовому Яру, зокрема засоби зв'язку та протитанкову оборону. Про це у середу, 23 квітня, повідомило Оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

«Наші бійці влаштовують окупантам «гарячі зустрічі» з FPV-дронами на Краматорському напрямку. Захисникам вдалося одним махом знищити цілу низку ворожих засобів спостереження і зв’язку, протитанкової оборони та укриття з особовим складом», – йдеться у повідомленні.

В результаті ударів, було уражено і знищено:

протитанковий ракетний комплекс «Корнет».

камеру дальнього спостереження.

портативну станцію наземної розвідки ПСНР «Кредо-М1».

антени та комунікаційне обладнання.

укриття разом з особовим складом.

У дописі наголошують, що у результаті успішних дій штурмовиків ворог втратив критично важливі елементи для ведення бойових дій та спостереження за українськими силами.

Нагадаємо, 23 квітня повідомляли, що на Харківському напрямку українські військові знищили взвод окупантів, РСЗВ та ворожу техніку.