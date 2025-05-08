Токарєв обіймав посаду голови військово-лікарської комісії МВС у Севастополі

В окупованому Севастополі начальник військово-лікарської комісії міністерства внутрішніх справ РФ Сергій Токарєв випадково застрелився під час дронової атаки на місто. Про це повідомив Telegram-канал «Кримський вітер» та низка російських медіа в четвер, 8 травня.

Як йдеться, інцидент трапився ще 2 травня. Під час нічної повітряної тривоги Токарев узяв свій травматичний пістолет, вийшов із ним на подвір’я будинку і почав стріляти.

«Чоловіка спробували заспокоїти родичі, але він поцілив собі в голову. “Швидка”, яка приїхала, констатувала смерть полковника», – пишуть пропагандисти.

Нагадаємо, у ніч на 2 травня окупований Кримський півострів зазнав масованої атаки. Повітряна тривога в регіоні лунала щонайменше п’ять разів. Ціллю дронів, зокрема, міг бути військовий аеродром «Кача», розташований на півночі Севастополя. Наразі аеродром експлуатується 318-м окремим змішаним авіаційним полком Чорноморського флоту РФ. На ньому базуються літаки Ан-26, Бе-12, а також гелікоптери Ка-27.