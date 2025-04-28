Сили оборони ліквідували бойовика спецпідрозділу «Ахмат» Бувайсара Умханова

На Курщині внаслідок авіаудару Сил оборони ліквідували командира взводу батальйону «Охотнік» спецпідрозділу «Ахмат» Бувайсар Умханов. Про смерть бойовика у суботу, 26 квітня, повідомив командир спецпідрозділу Апті Алаудінов.

Відомо, що 47-річного Бувайсара Умханова ліквідували 24 квітня внаслідок удару Сил оборони по командному пункту, де діяв його підрозділ.

Бувайсар Умханов народився 27 серпня 1977 року у станиці Гребенській Шелковського району Чеченської Республіки. Умханов добровільно долучився до спецпідрозділу «Ахмат», що підпорядковується особисто голові Чеченської республіки Рамзану Кадирову, був штурмовиком.

Умханов брав участь у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення. За даними громадської організації «Миротворець», бойовик причетний до вбивства мирних мешканців, розбоїв та мародерства у Київській, Чернігівській, Луганській та Донецькій областях України.

Додамо, що спецпідрозділ «Ахмат» звинувачували у тому, що на початку операції ЗСУ у Курській області чеченські бійці втекли зі своїх позицій, залишивши солдатів-строковиків. Командир «Ахмату» Апті Алаудінов виправдовувався, що нібито українські військові просто пройшли повз опорні пункти «Ахмата», не вступаючи в бій.

Зазначимо, що напередодні начальник Генерального штабу російських збройних сил Валєрій Гєрасімов відзвітував російському диктатору Владіміру Путіну нібито про повне звільнення Курської області. Однак у неділю, 27 квітня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові продовжують операції у Курській та Бєлгородській областях.

Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що на Курщині Сили оборони України ліквідували командира загону БпЛА спецпідрозділу «Ахмат» з позивним «Амур».