Сили оборони ліквідували командира взводу кадирівського спецпідрозділу «Ахмат»
Бойовик помер внаслідок авіаудару по командному пункту на Курщині
На Курщині внаслідок авіаудару Сил оборони ліквідували командира взводу батальйону «Охотнік» спецпідрозділу «Ахмат» Бувайсар Умханов. Про смерть бойовика у суботу, 26 квітня, повідомив командир спецпідрозділу Апті Алаудінов.
Відомо, що 47-річного Бувайсара Умханова ліквідували 24 квітня внаслідок удару Сил оборони по командному пункту, де діяв його підрозділ.
Бувайсар Умханов народився 27 серпня 1977 року у станиці Гребенській Шелковського району Чеченської Республіки. Умханов добровільно долучився до спецпідрозділу «Ахмат», що підпорядковується особисто голові Чеченської республіки Рамзану Кадирову, був штурмовиком.
Умханов брав участь у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення. За даними громадської організації «Миротворець», бойовик причетний до вбивства мирних мешканців, розбоїв та мародерства у Київській, Чернігівській, Луганській та Донецькій областях України.
Додамо, що спецпідрозділ «Ахмат» звинувачували у тому, що на початку операції ЗСУ у Курській області чеченські бійці втекли зі своїх позицій, залишивши солдатів-строковиків. Командир «Ахмату» Апті Алаудінов виправдовувався, що нібито українські військові просто пройшли повз опорні пункти «Ахмата», не вступаючи в бій.
Зазначимо, що напередодні начальник Генерального штабу російських збройних сил Валєрій Гєрасімов відзвітував російському диктатору Владіміру Путіну нібито про повне звільнення Курської області. Однак у неділю, 27 квітня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові продовжують операції у Курській та Бєлгородській областях.
Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що на Курщині Сили оборони України ліквідували командира загону БпЛА спецпідрозділу «Ахмат» з позивним «Амур».