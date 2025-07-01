Франківський районний суд Львова визнав підполковника винним у недбалому ставленні до військової служби – він не притягнув до адмінвідповідальності 10 підлеглих, які перебували у стані сп’яніння та сам отримав штраф. У суді він не визнав свою провину, оскільки його підлеглі не повідомляли йому результати перевірок.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2025 року, підполковника однієї з військових частин Сергія Ж. звинуватили у недбалому ставленні до військової служби. За матеріалами справи, протягом квітня-грудня 2023 року десятеро підлеглих підполковника перебували на службі у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, їх скеровували на медичний огляд, але не притягували до адмінвідповідальності (за таке порушення, зазвичай, призначають по 17 тис. грн штрафу та позбавляють премії).

Щодо підполковника склали протокол про недбале ставлення до служби, бо він не приглянув підлеглих до дисциплінарної та адміністративної відповідальності. Сергій Ж. не визнав свою провину та надав суду пояснення, що він не міг скласти протоколи, бо не знав результатів медичних оглядів, оскільки підлеглі про них не доповіли.

«Суд погоджується з твердженням прокурора, що у цьому випадку суть правопорушення полягало не лише у формальному невжитті заходів зі складання протоколів про адміністративні правопорушення щодо підлеглих, які допустили порушення військової дисципліни, а й у тривалому, пасивному невиконанні останнім комплексу обов’язків щодо належного контролю за підлеглим особовим складом», – вказано у постанові суду.

Цю справу розглянув суддя Ігор Чорний, який дослідив усі матеріали та аргументи, визнавши військового винним у недбалому ставленні до служби. Йому призначили покарання – 17 тис. грн штрафу. Постанова уже набрала законної сили.