Івано-Франківський окружний адміністративний суд задовольнив позов цивільної дружини загиблого військового, якій комісія Міноборони відмовила у виплаті одноразової грошової допомоги (загальна сума 15 млн грн). Суд скасував рішення комісії та зобов’язав повторно розглянути документи.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2025 року, до суду звернулась цивільна дружина загиблого на фронті солдата та розповіла, що вони проживали разом без офіційної реєстрації шлюбу із 2007 року, мають спільну дитину. У 2024 році Калуський міськрайонний суд підтвердив факт їхнього проживання однієї сім’єю. Однак, комісія Міноборони (МОУ) відмовила їй у виплаті одноразової грошової допомоги (загальна сума 15 млн грн). Мешканка Прикарпаття вважає це рішення протиправним та звернулась до суду, щоб його скасувати.

У суді наведена позиція представника відповідача, який заявив, що прикарпатка не долучила необхідних документів для призначення одноразової допомоги, зокрема, документи не підтверджують, що вона «відноситься до одного з подружжя». Калуський міськрайонний суд, на думку представника Міноборони, підтвердив факт проживання однією сім’єю, а не те, що позивачка перебувала на утриманні загиблого військового.

«Представник відповідача вважає, що особа, яка проживала з загиблим військовослужбовцем однією сім’єю без укладення шлюбу, не є суб’єктом, що має право на виплати, оскільки, за його доводами, рішення суду про встановлення факту проживання з загиблим однією сім’єю без реєстрації шлюбу не є належним і допустимим підтвердженням статусу дружини», – наведено позицію відповідача у рішенні суду.

Цю справу розглянув суддя Остап Тимощук, який дослідив усі матеріали справи та аргументи сторін. У рішенні суду вказано, що члени сім’ї загиблого військового мають право на одноразову допомогу у загальній сумі 15 млн грн (у рівних частинах), серед родичів, зокрема, є члени подружжя, які не уклали новий шлюб.

Суддя погоджується із позивачкою, що факт її проживання із загиблим військовим підтверджений Калуським міськрайонним судом. Остап Тимощук також звернув увагу на висновок ТЦК та СП, у якому вказано, що цивільна дружина солдата має право на отримання допомоги.

«Доводи відповідача про не підтвердження факту утримання позивачки загиблим солдатом суд не приймає до уваги, оскільки за спірною виплатою позивачка звернулась не як особа, яка перебувала на утриманні загиблого військовослужбовця, а як жінка, з якою загиблий проживав однією сім’єю, але не перебували у шлюбі між собою, тобто як цивільна дружина», – вказано у рішенні суду.

Окрім цього, суддя зазначив, що до членів сім’ї загиблого (померлого) військового входить не лише один з подружжя, а також жінка (чоловік), з якою військовий проживав однієї сім’єю без реєстрації шлюбу.

Суддя визнав протиправним та скасував протокол засідання комісії Міноборони про не призначення позивачці грошової допомоги, як цивільній дружина загиблого військового. Міноборони зобов’язали повторно розглянути документи, врахувати думку суду та прийняти законне рішення. На рішення суду ще можна подати апеляцію.