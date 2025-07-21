Личаківський районний суд Львова стягнув з держбюджету 70 тис. грн матеріальної та моральної компенсації на користь студента, якого протиправно не випустили за кордон для участі у програмі міжнародної академічної мобільності.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2025 року, позивач є студентом денної форми «Придніпровської державної академії будівництва та архітектури» Українського державного університету науки і технологій. У квітні 2024 року студент отримав лист від університету Лейкгед (Канада) про схвалення його заявки, після цього його відправили у вказаний університет за програмою міжнародної академічної мобільності – студент мав бути в Канаді із липня по вересень 2024 року.

За кілька днів до початку стажування студент із повним пакетом документів хотів перетнути кордон із Польщею потягом, але на Львівщині прикордонники не випустили його з країни. Офіційною причиною відмови у перетині кордону було те, що чоловік не зміг надати «необхідні документи».

У вересні 2024 року Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав відмову в перетині кордону протиправною та скасував її, що згодом підтвердив і апеляційний суд. Студент звернувся до львівського суду, щоб стягнути із державного бюджету матеріальну та моральну компенсацію через незаконне рішення прикордонників.

У суді позивач розповів, що для поїздки, яку довелось скасувати через відмову в перетині кордону, він забронював житло, оплатив квитки та візовий збір, а також орендував готель у Львові та купував квитки на потяг до Дніпра уже після рішення прикордонників. Частину грошей студенту вдалось повернути після скасування бронювань, але матеріальні збитки становлять 50,6 тис. грн. Окрім цього, він просив стягнути на його користь ще 50 тис. грн моральної компенсації через зірвані плани та емоційну напругу.

Цю справу розглянув суддя Роман Грицко, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін.

«Дії відповідача, який протиправно відмовив позивачу у виїзді за кордон, беззаперечно спричинили душевні страждання позивачу, які проявились в тому, що він не зміг реалізувати свої плани на навчання та академічний розвиток, втратив можливість пройти стажування за кордоном та отримати відповідні знання. Разом з тим, процес навчання не обмежується лише одним стажуванням за кордоном, а відмова відповідача має разовий характер», – вказана думка судді у рішенні.

Роман Грицко частково задовольнив позов студента та стягнув з держбюджету 70,6 тис. грн, з яких 20 тис. грн – це моральна компенсація, а інша частина – матеріальні збитки. Рішення суду ще можна оскаржити.