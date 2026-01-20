Президент заявив, що організація роботи з протидії дронам потребує серйозних змін

Російські війська вранці 20 січня завдали удару дронами-камікадзе по об’єкту енергетичної інфраструктури в Київській області. Президент України Володимир Зеленський заявив, що ефективність протидії таким атакам з боку Повітряних сил наразі є недостатньою.

Президент наголосив, що, попри залучення значних ресурсів – мобільних вогневих груп, винищувачів F-16 та наявність перехоплювачів – організація роботи з протидії дронам потребує серйозних змін.

«Є перехоплювачі, задіяно багато сил, але результат незадовільний. Організація роботи Повітряних сил має бути іншою», – зазначив Зеленський.

Він додав, що обговорив ситуацію з міністром оборони Михайлом Федоровим і пообіцяв ухвалення відповідних управлінських рішень.

За словами президента, після російської атаки 20 січня наразі особливо складна ситуація склалася у столиці та Київській області, де тривають аварійно-відновлювальні роботи. В Києві внаслідок атаки без електропостачання залишилися понад мільйон споживачів, ще більше ніж 4 тис. багатоквартирних будинків – без тепла. Президент очікує, що вже 21 січня уряд разом із бізнесом представить план перерозподілу генерації для стабілізації ситуації.

Нагадаємо, вночі та під ранок 20 січня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши бойові безпілотники та ракети різних типів. Зеленський повідомляв, що під час цієї атаки Сили протиповітряної оборони використали ракети орієнтовною вартістю близько 80 млн євро.