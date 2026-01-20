Західне оперативно-територіальне об’єднання Нацгвардії опублікувало на своїй фейсбук-сторінці фото тренування мобільно-вогневих груп 45-го полку НГУ. Ці групи, йдеться в дописі, є ключовими в боротьбі з ударними БпЛА та крилатими ракетами Росії. Виїзд на позицію та приведення озброєння до бойової готовності займає лічені хвилини, попри мороз, шквальний вітер чи сніг. Військові зазначають, що така робота взимку вимагає особливої підготовки – від екстремального маневрування на засніжених ділянках до забезпечення безвідмовної роботи зброї при низьких температурах. Мобільно-вогневі групи нацгвардійців цілодобово перебувають у бойовій готовності, забезпечують захист критичної інфраструктури та цивільного населення.