Зеленський розповів, що пропонував зустріч Навроцькому

Керівник Офісу президента Кирило Буданов та його перший заступник Сергій Кислиця їздили до Польщі, щоб врегулювати суперечки щодо позбавлення українського президента Володимира Зеленського польського ордена Білого Орла. Про це Зеленський розповів в інтерв’ю ТСН.

За його словами, Буданов та Кислиця самостійно ініціювали зустрічі з Канцелярією польського президента, командами прем’єр-міністра і спікера Сейму в Польщі, щоб владнати політичний скандал, однак ці розмови не принесли жодних результатів.

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Зеленський зазначив, що бачить у рішення польського президента позбавити його ордена Білого Орла «виключно електоральний процес».

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«У них у 2027 році будуть вибори прем’єр-міністра. Президент Кароль бореться за прем’єрське крісло, щоб його партія виграла у прем’єра [Дональда] Туска. Ось що відбувається. Ми тут ні до чого, це їхнє внутрішнє питання», – сказав президент.

Він також зазначив, що пропонував Каролю Навроцькому зустрітися і провести конференцію, на що той заявив, що «Україні не місце в Європі, тому що це погано для польського фермера».

«Так він це говорить. Для чого? Щоб потім тиснути на Туска, блокувати кластери. Це пов’язані речі абсолютно. Ось для чого це робиться», – додав президент.

Володимир Зеленський також висловив думку, що Навроцький продовжує політичну боротьбу всередині своєї держави шляхом розпалювання ненависті до українців у поляків. Він порівняв таку політику з діями колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що вирішив позбавити українського президента Володимира Зеленського найвищої державної нагороди – ордена Білого Орла. Цьому рішенню передував указ президента України про присвоєння одному з підрозділів ЗСУ почесного найменування на честь Героїв УПА.

20 червня Володимир Зеленський надіслав Каролю Навроцькому орден Білого Орла у Варшаву «Новою поштою».

Від цієї нагороди також відмовились експрезиденти Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко. Свої польські державні відзнаки повернули колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, глава МЗС України Андрій Сибіга, керівник Офісу президента Кирило Буданов, посол України в Польщі Василь Боднар та посол України в Чехії та колишній посол у Польщі Василь Зварич.

Колишній депутат Сейму Польщі Пйотр Фоглер повернув президенту Каролю Навроцькому свій Золотий Хрест Заслуги на знак протесту проти рішення забрати нагороду у Володимира Зеленського та українців.