Чи може культура бути інклюзивною, якщо вона починається з нездоланних сходів – у новому випуску проєкту «Свій у місті» ведуча Катерина Кіт-Садова зі своїм новим напарником, ветераном Сергієм, вирушили у центр Львова, щоб перевірити: чи доступні для всіх заклади культури.

Цього разу у фокусі – контрасти. Від монументальних та важкодоступних дверей Національного музею імені Андрея Шептицького до відкритості театру Заньковецької та сучасного Муніципального мистецького центру.

«Один заклад може бути монументальним і недосяжним, а інший – робить усе, щоб кожна людина почувалася тут своєю», – зазначає Катерина Кіт-Садова.

У матеріалі дізнаєтеся, чому деякі львівські музеї залишаються недоступними для людей з інвалідністю, як театр імені Марії Заньковецької адаптується до нових реалій та де у Львові працює інклюзивний артпростір. Також побачите, що таке адаптивний посуд і як він допомагає зробити відвідування ресторанів комфортнішим для людей з різними потребами.

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