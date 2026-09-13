Джаред Кушнер заявив, що очікує на обговорення мирного проєкту з Росією та Україною наступними тижнями

Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що мирна угода між Україною та Росією досі не завершена через небажання української сторони «відійти до лінії», яку окреслив російський диктатор Владімір Путін. Про це він заявив під час форуму YES, який відбувся у Києві 12 вересня.

За словами Джареда Кушнера, Сполучені Штати вже підготували основну частину угоди. Втім, територіальне питання залишається найскладнішим питанням у переговорах.

«Путін окреслив свою лінію того, чого він хоче досягти. Якби Україна захотіла відійти до цієї лінії, ми б уже мали решту угоди. Але Україна зараз не хоче цього робити», – заявив він.

Кушнер заявив, що США намагаються знайти «креативне рішення» для завершення мирного договору. Він додав, що американська сторона сподівається обговорити наступні кроки з обома сторонами «найближчими тижнями».

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За словами Кушнера, візити американських делегатів до Києва та Москви 5 та 6 вересня були «дуже успішними». На його думку, тепер США розуміють, якими мають бути наступні кроки для завершення війни.

Зазначимо, 12 вересня Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Владіміром Путіним на саміті G20 в Маямі у грудні, якщо російський диктатор туди прибуде. Водночас голова Офісу президента Кирило Буданов розповів, що тристоронні мирні переговори можуть відбутися у жовтні.