На думку Зеленського, зустріч з Путіним могла б відбутися у разі, якщо той таки прибуде на саміт

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з російським лідером Владіміром Путіним у грудні 2026 року. Зустріч може відбутися на полях саміту G20 у Маямі, сказав український президент в інтерв'ю Deutsche Welle 11 вересня.

Президент заявив, що українська делегація має приїхати на саміт G20 для переговорів з росіянами, у разі якщо Владімір Путін буде присутній на цьому форумі.

«Ми маємо приїхати. Ми маємо зустрітися, поговорити і ухвалити рішення», – сказав Зеленський.

На думку Володимира Зеленського, не має значення, що саме він скаже Путіну, чи що російський диктатор скаже йому. За словами українського президента, «матиме значення лише результат».

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Зазначимо, саміт G20 відбудеться 14-15 грудня в американському Маямі. Наразі України серед запрошених країн, що не входять до G20, немає.

До слова, раніше Володимир Зеленський заявив, що тристороння зустріч між делегаціями України, США та Росії можу відбутися вже восени. Втім, спершу український президент планує зустрітися з лідером США Дональдом Трампом. На думку Зеленського, наступні тристоронні перемовини можуть відбутися у Швейцарії, Туреччині чи ОАЕ.