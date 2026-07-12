Ліндсі Грем представляв штат Південна Кароліна у Сенаті США з 2003 року

Американський сенатор-республіканець від штату Південна Кароліна 71-річний Ліндсі Грем помер ввечері у суботу, 11 липня, після нетривалої раптової хвороби. Про це повідомила пресслужба офісу сенатора.

«Увечері суботи, 11 липня, сенатор США Ліндсі Грем помер від короткочасної та раптової хвороби. Родина сенатора Грема цінує молитви в цей час і просить про конфіденційність у цей неймовірно важкий період», – йдеться у заяві.

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За інформацією американських ЗМІ, напередодні до будинку 71-річного політика у Вашингтоні прибули медики та поліція після повідомлення про зупинку серця. Офіційних деталей щодо причин смерті наразі не оприлюднено.

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Ліндсі Грем уперше був обраний до Сенату США у 2002 році та безперервно представляв штат Південна Кароліна. До останнього часу він очолював Бюджетний комітет Сенату та планував балотуватися на п'ятий поспіль сенаторський термін. Упродовж багатьох років Грем залишався одним із найвпливовіших республіканців у питаннях оборони, національної безпеки та зовнішньої політики.

Він був одним із найпослідовніших прихильників України серед американських законодавців. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Грем неодноразово відвідував Україну та активно виступав за розширення військової допомоги Києву.

Зокрема, він підтримував передачу Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk, неодноразово закликав до посилення санкційного тиску на Росію. Окрему увагу Грем приділяв розвитку українських безпілотних технологій. Він високо оцінював потенціал української оборонної промисловості та заявляв, що для США було б «величезною помилкою» не створити технологічний альянс з Україною у сфері виробництва дронів.

Лише нещодавно сенатор здійснив свій десятий візит до України. Під час поїздки він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, а також відвідав виробничі потужності української компанії SkyFall, яка спеціалізується на безпілотних системах.