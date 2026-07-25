Федоров сприйняв пропозицію як «прояв поваги та дружби» з боку Крозетто

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто запропонував колишньому міністру оборони України Михайлу Федорову посаду радника. Про це Крозетто заявив в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica.

«Я зателефонував йому (Михайлу Федорову, – ред.) наступного дня після його звільнення і запитав: “Коли ви хочете приїхати до Риму й попрацювати зі мною в ролі радника?”» – зазначив він.

На запитання про реакцію Федорова Крозетто відповів, що колишній міністр оборони України був «зворушений» і сприйняв пропозицію як «прояв поваги та дружби».

Крозетто також назвав Федорова «одним із тих людей, які повністю переписали правила гри на полі бою». Ексміністр, за словами Крозетто, допоміг Україні «спочатку стримати російське вторгнення, а потім перехопити ініціативу завдяки впровадженню нових технологій і зміні підходів до ведення бойових дій».

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Раніше стало відомо, що ексміністр оборони Михайло Федоров відмовився обійняти інші посади, які пропонував президент Володимир Зеленський. На думку Федорова, жодна з цих посад не має достатньо повноважень для боротьби з корупцією в закупівлях, завершення трансформації української армії, реалізації операцій проти ворога та інше.

35-річний Михайло Федоров очолював Міноборони України з 14 січня 2026 року по 16 липня 2026 року. За словами Федорова, рішення про його звільнення президент ухвалив через суперечки міністра з тодішнім головкомом ЗСУ Олександром Сирським.

Рішення президента спричинило хвилю протестів у низці українських міст. Починаючи з 16 липня, учасники мирних акцій щодня виходили на площі своїх міст з вимогами залишити Федорова на посаді та звільнити генерала Олександра Сирського з посади Головнокомандувача Збройних сил.

21 липня Володимир Зеленський повідомив про звільнення Олександра Сирського та призначив на посаду головкома генерал-майора Михайла Драпатого.

23 липня президент підтвердив, що пропонував Федорову кілька посад, одна з яких – віцепремʼєр-міністр з військових інновацій.