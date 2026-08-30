Євгеній Хмара пропонував Михайлу Федорову співпрацю

Міністр оборони Євгеній Хмара, який замінив на посаді Михайла Федорова, розповів, що пропонував своєму попереднику співпрацю. Про це Євгеній Хмара сказав під час спілкування з журналістами, передає у неділю, 30 серпня, новинний сайт NV.

Євгенія Хмару запитали, чи можливе повернення Михайла Федорова до команди Міністерства оборони як радника або в іншій ролі. Хмара відповів, що у липні зустрічався з Федоровим та пропонував йому співпрацю над проєктами. Євгеній Хмара зазначив, що не пропонував конкретну посаду, однак запропонував разом знайти формат співпраці. За словами Євгенія Хмари, Михайло Федоров не відгукнувся на пропозицію.

Крім того, Євгеній Хмара запевнив, що прагне зберегти команду Міноборони, яка продовжить роботу над важливими проєктами та посилить окремі напрями. Також Євгеній Хмара повідомив про план посилення напрямів оборонно-промислового комплексу та експорту, який має очолити заступниця міністра Ганна Гвоздяр. Крім того, міністр оборони повідомив про призначення на посаду заступника Миколи Швидкого, який відповідатиме за фронт. Ще одна новопризначена заступниця міністра Любов Галан відповідатиме за розвиток і збереження людського капіталу Сил оборони.

«Окремо Міністерство посилюватиме цифрову трансформацію та напрям когнітивної війни. Для цифрового напряму розглядається людина з бойовим досвідом і досвідом роботи в Міністерстві оборони. Для когнітивної війни кандидатура вже підібрана, завдання визначені», – розповів Євгеній Хмара.

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Нагадаємо, 15 липня стало відомо, що Михайло Федоров не збереже посаду міністра оборони в новому уряді – таке рішення ухвалив президент Володимир Зеленський. На посаду міністра оборони президент висунув кандидатуру Євгенія Хмари, 19 серпня Верховна Рада підтримала його призначення.

За словами Володимира Зеленського, він пропонував Михайлу Федорову кілька посад замість портфеля міністра оборони, одна з яких – віцепрем'єр-міністр з військових інновацій. Водночас Михайло Федоров заявив, що погодиться лише на посаду міністра.

28 серпня стало відомо, що Михайло Федоров став радником міністра оборони Італії Крозетто з питань оборонних інновацій.