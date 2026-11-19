В Україні також підвищилася частка мобілізованих, здатних виконувати бойові завдання

Після призначення головнокомандувачем ЗСУ Михайла Драпатого та посилення контролюю за мобілізаційними процесами в армії відбуваються зміни. Зокрема, суттєво зменшилася кількість конфліктів щодо так званої «бусифікації», а також побільшало придатних до бою мобілізованих, розповів в опублікованому 18 листопада інтервʼю «РБК-Україна» нардеп від «Слуги народу» та член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, парламентський комітет отримує детальну інформацію про мобілізаційні процеси та виконання наказу Драпатого про організацію роботи ТЦК та СП. Нардеп зазначив, що посилення контролю за проходженням ВЛК та процесів мобілізації військовозобовʼязаних починає давати результат.

Федір Веніславський повідомив, що мобілізація долучає до війська близько 30 тис. людей на місяць. Водночас, за його словами, серед цих людей була доволі велика частина, яка за віком чи станом здоровʼя була нездатна реально виконувати бойові завдання.

«Тому ці заходи, про які ви запитуєте, дали свій результат: частка придатних до військової служби та виконання бойових завдань зростає. Відповідно, частка тих, хто може бути залучений лише до виконання завдань у тилу чи в підрозділах забезпечення, знижується», – повідомив Веніславський.

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Крім того, в Україні вдалося знизити рівень конфліктів, повʼязаних з так званою «бусифікацією». За словами Веніславського, конфлікти, сутички чи напади на ТЦК через хаотичне затримання людей «практично зійшли нанівець».

«До мобілізаційних заходів долучені військовослужбовці Військової служби правопорядку – я сподіваюсь, що найближчим часом вони стануть Військовою поліцією. І все це в комплексі знизило рівень конфліктів і порушень у процесі мобілізації з боку військовослужбовців ТЦК та СП. Загалом ми маємо гарну динаміку», – сказав нардеп.

Водночас комітет все ще очікує від Міноборони проєктів з пропозиціями та заходами для більш справедливої мобілізації. Їх має внести Кабмін до Верховної ради. Наразі ці проєкти не представляли.

«Розв'язати проблемні питання мобілізації без комплексного підходу ми не можемо. Тому, безперечно, ми очікуємо низку законопроєктів, які стосуватимуться і більш системного розвʼязання питань СЗЧ, і питань, пов'язаних із мобілізаційними заходами», – повідомив Веніславський.

За словами нардепа, наразі до його парламентського комітету пропозиції щодо зміни мобілізаційного віку не надходили, тому стандартний діапазон залишається на рівні 25-60 років. Він зазначив, що попри те, що люди 50-60 років не завжди здатні ефективно виконувати завдання у війську, це не означатиме, що у цьому віці їх не мобілізують.