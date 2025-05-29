За останні два роки на міністерство оборони Великої Британії скоїли 90 тис. кібератак

Міністерство оборони Великої Британії атакували пов’язані з Росією хакери, повідомило у четвер, 29 травня, Sky News із посиланням на міністерство. Хакери намагалися зламати облікові записи співробітників Міноборони, маскуючись під журналістів.

За даними Sky News, хакери надіслали фішингові листи на пошту міністерства. Перша хвиля листів імітувала журналістські запити, а друга стосувалася фінансових питань. Зламані фішинговою атакою комп’ютери скеровували на комерційний файлообмінник. Втім, глобальний центр контролю безпеки операцій міністерства попередив працівників про ризик фішингової загрози, і хакерську атаку вдалося зірвати.

За словами анонімного чиновника в міністерстві оборони, шкідливе програмне забезпечення було пов'язане з російською хакерською групою RomCom. Код, який застосували хакери, раніше не застосовувався – британці дали йому назву «Дамаський павич».

У Міноборони Великої Британії повідомили, що зірваний хакерський злам, пов'язаний з Росією, був однією з понад 90 тис. кібератак проти британських збройних сил та інших підрозділів оборони за останні два роки. Це – вдвічі більше за 2021-2022 роки.

Міністр оборони Джон Гіллі повідомив, що відомство планує посилити свої наступальні кіберможливості для протидії ворожим державам. За його словами, на посилення кіберкрила Велика Британія витратить понад 1 млрд фунтів стерлінгів – кошти підуть на системи штучного інтелекту та набір співробітників для боротьби з хакерами. Наступальні дії Велика Британія здійснюватиме за допомогою нового Кібернетичного та електромагнітного командування, а також модернізованої системи наведення з використанням «павутини знищення» на основі ШІ.