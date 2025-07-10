Росіяни намагаються продати військовий прилад хімічної розвідки радянського зразка

Російські спецслужби здійснили чергову інформаційну атаку проти України, звинувативши Міноборони у продажі Сирії військового майна з радіоактивними речовинами. Про це у четвер, 10 липня, повідомило Головне управління розвідки України.



«На території Сирії поширюється інформація про продаж нібито військового майна, “придбаного” у Міністерства оборони України. Вигадане росіянами “військове майно” – дешево зібраний контейнер, у якому містяться капсули з маркуванням PU.94244U (плутоній) та U.92 (уран). Вміст капсул – невідомий», – йдеться у повідомленні.

Розвідники розповіли, що нібито проданий Україною контейнер і його вміст виготовлені за класикою російської пропаганди:

використано нечитабельний кириличний текст,

використано синю ізострічку для прикріплення логотипа Міноборони України,

допущені грубі помилки у маркуванні.

Зазначають, що одна з капсул промаркована «PU 94244U». Мова йде про рідкісний ізотоп плутонію, вміст якого у всій земній корі – декілька грамів. Також в контейнері з незрозумілих причин був наручний механічний годинник.





За даними розвідників, росіяни також намагаються продати військовий прилад хімічної розвідки радянського зразка, буцімто викуплений у представників Міністерства оборони України, які займалися на території Сирії радіаційним, хімічним та біологічним захистом.



«Це вже не перша спроба поширення подібної дезінформації: у 2023 році у приватному блозі користувача “smoug1985” опубліковано допис про “перехоплений український контейнер із плутонієм”. Тоді росіяни стверджували, що їм вдалося завадити спробі спецслужб США звинуватити РФ у використанні хімічної зброї в Сирії», – додають у повідомленні.



У ГУР наголошують, що таким чином Росія готувала підґрунтя для цієї інформаційної провокації ще з 2023 року, повторно використовуючи старий реквізит.

Тоді як у квітні розвідники підтвердили, що російські окупанти систематично застосовують проти українських захисників на фронті хімічну зброю. Зокрема, йдеться про боєприпаси із отруйним газом,