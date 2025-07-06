Росія проводить узгоджену з Китаєм інформаційну політику з використанням традиційних медіа

Росія розширює інструменти дезінформації з використанням штучного інтелекту. Служба зовнішньої розвідки України у суботу, 5 липня, повідомила, що зафіксувала використання росіянами моделей ШІ OpenAI.

«Служба зовнішньої розвідки України відзначає низку ознак про те, як Росія використовує інструменти штучного інтелекту для пропаганди, деструктивних заходів та підриву довіри до демократичних інститутів», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, розвідка фіксує ознаки використання Росією моделей ШІ OpenAI для створення фейкових матеріалів і поширення пропаганди, а також точкового таргетування аудиторій у соцмережах. Крім цього, росіяни використовують тролів і бот-мережі для розширення спроможностей на таких платформах як Telegram і WeChat.

Розвідники наголошують, останнім часом відслідковується тенденція до того, що Росія проводить узгоджену з Китаєм інформаційну політику з використанням традиційних медіа.

«Сторони здійснюють обмін контентом між російськими медіа (RT і Sputnik) та китайськими (CGTN і Global Times). Для цього у 2017 році навіть розробили мобільний додаток China-Russia Headlines, який надає новинний контент про Росію та Китай», – додають у повідомленні.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України у середу, 11 червня, оприлюднило на порталі War & Sanctions нові дані про російських воєнних кореспондентів, пропагандистів та іноземних агентів впливу.