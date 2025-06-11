У розділі «Рупори Кремля» на порталі War & Sanctions є дані вже про 120 пропагандистів

Головне управління розвідки Міністерства оборони України у середу, 11 червня, оприлюднило на порталі War & Sanctions нові дані про російських воєнних кореспондентів, пропагандистів та іноземних агентів впливу.

У списку пропагандистів є імена двох іноземних агентів впливу Росії. Мова йде про людей, які поширюють російські наративи і дезінформацію та є частиною пропагандистської машини Кремля. Серед них Яків Кедмі –колишній ізраїльський дипломат, публіцист і пропагандист, який активно підтримує зовнішню політику Росії та війну проти України. Він працює на міжнародну аудиторію, використовуючи ізраїльський бекграунд як інструмент підвищення довіри.

Також розвідка встановила, що російську пропаганду поширює британський фріланс-журналіст та блогер Грем Філліпс. Він з 2014 року співпрацював із російськими телеканалами RT і «Звєзда», має численні нагороди від загарбників і силовиків на тимчасово захоплених територіях України. У 2024 році отримав політичний притулок в Росії.

У списку російських пропагандистів також з’явилися ще кілька імен, зокрема:

Максім Шугалєй – одна із ключових фігур російської пропаганди з фокусом на Африканському континенті та Близькому Сході. Повʼязаний із російським фондом захисту національних цінностей та «Групою Вагнера».

Ілля Янсен – блогер і учасник війни проти України. З початком повномасштабного вторгнення перейшов на роботу до Міністерства оборони Росії. Згодом перейшов на службу безпосередньо в підрозділи ЗС РФ, які беруть участь у війні проти України.

Тімофєй Васильєв – засновник і адміністратор проєкту War on Fakes, який позиціонується як фактчекінговий ресурс, але фактично виступає інструментом поширення дезінформації та проросійських наративів.

Алєксєк Костильов – засновник і головний редактор пропагандистського ресурсу Readovka.news та однойменного телеграм-каналу Readovka.

В ГУР зазначили, що у розділі «Рупори Кремля» є дані вже про 120 людей, які поширюють російські наративи, пропаганду і дезінформацію.

Наприкінці квітня розвідники назвали імена нових кураторів РПЦ, які мають контролювати здійснення провокацій в Україні в інтересах Кремля.