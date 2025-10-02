Кенія визволила з лав російської армії кількох своїх завербованих громадян
Росіяни обманом залучають кенійців до війни проти України
Кенія повернула чотирьох своїх громадян, яких росіяни обманом залучили до своєї армії та змушували воювати проти України. Про це у соцмережі Ікс повідомив міністр закордонних справ Кенії Коріра Сінг'Оея.
За словами кенійського міністра, загалом з російської армії вже вдалося визволити чотирьох громадян Кенії: Каріукі Ндуму, Шакіла Вамбо, Піуса Мвіки та Деріка Нджаги. Троє з них були захоплені у полон українськими військовими. Коріра Сінг'Оея наголосив, що росіяни незаконно залучили кенійців до участі у війні проти України.
«Я висловлюю подяку нашій місії в Москві за зусилля щодо порятунку та репатріації кенійців, які опинилися в цій прикрий та небезпечній ситуації», – написав Коріра Сінг'Оея.
Також глава зовнішньополітичного відомства Кенії закликав громадян бути пильними під час пошуку роботи та уважно перевіряти законність будь-яких трудових контрактів. Він також наголосив, що кенійці можуть звернутися по допомогу до міністерства закордонних справ, а також до державного департаменту діаспори.
Нагадаємо, 17 вересня 57 окрема мотопіхотна бригада імені Костя Гордієнка повідомляла про захоплення у полон громадянина Кенії, на ім’я Еванс. Полонений розповів, що на батьківщині був спортсменом, а до Росії приїхав з туристичною метою, однак через кілька тижнів кенійця та ще трьох його земляків обманом змусили укласти контракт з російською армією.