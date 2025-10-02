Міністр МЗС Кенії повідомив про визволення кількох кенійців з лав російської армії

Кенія повернула чотирьох своїх громадян, яких росіяни обманом залучили до своєї армії та змушували воювати проти України. Про це у соцмережі Ікс повідомив міністр закордонних справ Кенії Коріра Сінг'Оея.

За словами кенійського міністра, загалом з російської армії вже вдалося визволити чотирьох громадян Кенії: Каріукі Ндуму, Шакіла Вамбо, Піуса Мвіки та Деріка Нджаги. Троє з них були захоплені у полон українськими військовими. Коріра Сінг'Оея наголосив, що росіяни незаконно залучили кенійців до участі у війні проти України.

«Я висловлюю подяку нашій місії в Москві за зусилля щодо порятунку та репатріації кенійців, які опинилися в цій прикрий та небезпечній ситуації», – написав Коріра Сінг'Оея.

Також глава зовнішньополітичного відомства Кенії закликав громадян бути пильними під час пошуку роботи та уважно перевіряти законність будь-яких трудових контрактів. Він також наголосив, що кенійці можуть звернутися по допомогу до міністерства закордонних справ, а також до державного департаменту діаспори.

Нагадаємо, 17 вересня 57 окрема мотопіхотна бригада імені Костя Гордієнка повідомляла про захоплення у полон громадянина Кенії, на ім’я Еванс. Полонений розповів, що на батьківщині був спортсменом, а до Росії приїхав з туристичною метою, однак через кілька тижнів кенійця та ще трьох його земляків обманом змусили укласти контракт з російською армією.