Хлопцю загрожує 10 років увʼязнення

Служба безпеки України затримала у Кременчуці Полтавської області 17-річного хлопця, який на замовлення росіян готував теракт біля відділку поліції. Про це у вівторок, 21 квітня, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідчих, росіяни завербували 17-річного учня ліцею через телеграм-канал, де той шукав підробіток. За вказівкою куратора з Росії хлопець в орендованому гаражі самостійно виготовив вибухівку. Гроші на це він отримав від росіянина.

Потім хлопець погодив із куратором місце теракту – відділок поліції. Вночі російський агент вирушив до місця й заклав там два саморобні вибухові пристрої. У ніч на 17 квітня росіяни планували дистанційно активувати першу вибухівку, а другу – після прибуття на місце екстрених служб.

Втім, СБУ викрила задум росіян і затримала їхнього агента одразу після того, як він заклав вибухові пристрої. У нього вилучили компоненти для СВП, а також засоби зв’язку, за допомогою яких він спілкувався з російським куратором. Затриманому оголосили підозру у закінченому замаху на вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України). Підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує до 10 років ув’язнення та конфіскація майна.

Нагадаємо, в ніч на неділю, 22 лютого, у центрі Львова пролунали два вибухи. Після приїзду патрульних на виклик про незаконне проникнення в приміщення магазину здетонували саморобні вибухові пристрої. Внаслідок вибухів загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Ще 25 людей отримали поранення, більшість постраждалих – працівники поліції та військовослужбовці Нацгвардії, які приїхали перед другим вибухом.