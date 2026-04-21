Українські АЗС поступово знижують ціни на пальне

Після майже тижневого зниження світових цін на нафтопродукти ця тенденція поступово почала відображатися і на українському ринку пального. Як повідомляє профільне видання enkorr, дедалі більше мереж АЗС коригують цінники у бік зниження.

Особливо це помітно в сегменті дизельного пального: окремі оператори вже знизили вартість більш ніж на 2 грн/л. Бензин дешевшає дещо стриманіше через попередні коливання ринку, тоді як скраплений газ знижується повільніше, зберігаючи відносно високий рівень ціни.

За даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», у період з 13 по 20 квітня гуртові ціни змінилися так:

дизель подешевшав на 4,78 грн/л – до 83,51 грн/л;

бензин А-95 – на 0,93 грн/л, до 66,24 грн/л;

скраплений газ знизився у вартості на 2 940 грн/т (приблизно 1,60 грн/л) і становив 77 500 грн/т (41,85 грн/л).

Попри здешевлення імпортний ресурс LPG залишається дорогим, а внутрішній ринок перебуває під тиском профіциту пального та слабкого сезонного попиту. Додатковим фактором впливу є і валютний курс: за тиждень долар зріс на 0,54 грн (до 44,12 грн), євро – на 0,87 грн (до 51,87 грн). Це, за оцінками аналітиків, додало до собівартості пального приблизно 0,90 грн/л для бензину, понад 1,1 грн/л для дизеля та близько 0,57 грн/л для LPG.

У роздрібному сегменті ціни реагують обережніше. У середньому дизель подешевшав на 60 коп./л (до 89,91 грн/л), бензин – на 42 коп./л (до 71,71 грн/л), а скраплений газ – лише на 5 коп./л, до 48,99 грн/л.

Аналітики пояснили це низкою чинників, зокрема, наявністю дорогих залишків пального, закуплених раніше, новими поставками за вищими цінами, а також низькою маржинальністю ринку. За словами операторів, простір для подальшого зниження цін наразі обмежений саме дорогими запасами, сформованими у квітні на тлі очікувань дефіциту, а також високою вартістю нових партій ресурсу.

До слова, в Україні до 1 травня діє програма часткової компенсації витрат на пальне. Покупці отримують кешбек від держави: 15% на дизель, 10% на бензин та 5% на автогаз. Цікаво, що попри високі ціни, минулого місяця реалізація всіх видів пального зросла до найбільшого значення як мінімум з 2024 року. Так, за даними enkorr, у березні проливи пального сягнули 710 млн л, що на 14% більше, ніж у лютому і майже на 18% більше за аналогічний період минулого року.