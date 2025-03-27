Степану Гозді загрожує до 425 тис. грн штрафу з конфіскацією майна

Київський апеляційний суд обрав відомому закарпатському забудовнику Степану Гозді запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 4,5 млн грн. Частину нерухомості підозрюваного арештовано.

Як повідомили ZAXID.NET у ТУ БЕБ в Закарпатській області 27 березня, обрана застава є гарантією дотримання забудовником покладених на нього судом обов’язків. Зокрема, Степану Гозді заборонили виїжджати з міста, в якому він проживає, чи змінювати місце роботи без дозволу правоохоронців. Також обвинувачений має здати свій закордонний паспорт та прибувати до слідчого, прокурора або суду із встановленою періодичністю.

Нагадаємо, одного з найбільших забудовників на Закарпатті Степана Гозду підозрюють в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Як встановили правоохоронці, забудовник продав за готівку 62 об’єкти нерухомості – 41 квартиру та 21 паркомісце. Пізніше, щоб приховати доходи, договори на продаж з власниками нерухомості розривалися. Незважаючи на отримані від продажу нерухомості доходи, у період з 2007 по 2023 роки підприємець сплатив до бюджету всього 330 тис. грн податків.

«Забудовник здійснював підприємницьку діяльність без державної реєстрації як суб’єкт господарювання та без реєстрації платника ПДВ. Така схема дала йому можливість ухилитися від сплати понад 40 млн грн податків», – зазначили в БЕБ.

Справу Степана Гозди розглядають за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає від 255 тис. до 425 тис. грн штрафу з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За інформацією аналітичного порталу Opendatabot, Степану Гозді належать компанії «Рівер Ленд Девелопмент», «Клаб хаус Шервуд», «Панорама сіті Ужгород», «АБС-сервіс», «БІК Мітеко». Під брендом «Gazda» за 20 років в Ужгороді ввели в експлуатацію понад 1500 квартир в елітних житлових комплексах Dream City, River Land, Parkland, Sherwood та інших. Також Степан Гозда є очільником Закарпатської обласної іудейської громади.