Компанії очільника Закарпатської обласної іудейської громади звели на Закарпаттті понад 1,5 тис. квартир

Відомого забудовника на Закарпатті Степана Гозду підозрюють в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. За несплату понад 40 млн грн бізнесмену загрожує до 425 тис. грн штрафу.

Як повідомили в Бюро економічної безпеки 22 січня, протягом 6 років підприємець будував багатоквартирні житлові будинки з вбудованими приміщеннями комерційного призначення. Згодом забудовник продав 62 об’єкти нерухомості за готівку. Щоб приховати отримані доходи, договори на продаж з власниками нерухомості розривалися. За інформацією ZAXID.NET, йдеться про відомого на Закарпатті забудовника Степана Гозду. Ім’я підприємця також оприлюднив депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола, оприлюднивши відео, де Степан Гозда у присутності чоловіків із шевронами БЕБ підписує документи. Це відбувається у тій самій кав’ярні, фото з якої оприлюднила пресслужба БЕБ.

Частину нерухомості забудовника арештували. Фото БЕБ

«Право власності на 41 квартиру та 21 паркомісце були зареєстровані на фізичних осіб, шляхом їх відчуження на підставі договорів та додаткових угод про спільне будівництво. Право власності на об’єкти нерухомості оформлювалось за значно нижчими цінами за рахунок нібито витрачених коштів на будівництво, що не відповідало дійсності, а отримані раніше забудовником кошти фактично не поверталися покупцям», – інформують в БЕБ.

Як виявилося, забудовник здійснював підприємницьку діяльність без державної реєстрації як суб’єкт господарювання, без реєстрації платника ПДВ. Така схема дала можливість забудовнику ухилитися від сплати понад 40 мільйонів гривень податків.

Частину нерухомості арештовано. За ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах Степану Гозді загрожує від 255 до 425 тис. грн штрафу з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За інформацією аналітичного порталу Opendatabot, Степану Гозді належать компанії «Рівер Ленд Девелопмент», «Клаб хаус Шервуд», «Панорама сіті Ужгород», «АБС-сервіс», «БІК Мітеко». Під брендом «Gazda» за 20 років в Ужгороді ввели в експлуатацію понад 1500 квартир в елітних житлових комплексах Dream City, River Land, Parkland, Sherwood та інших. Також Степан Гозда є очільником Закарпатської обласної іудейської громади.

На момент публікації Степан Гозда публічно не прокоментував повідомлення БЕБ про несплату податків.