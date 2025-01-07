Під час досудового розслідування підприємство повернуло гроші до державного бюджету

Працівники Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування кримінальної справи щодо головного бухгалтера будівельної фірми на Закарпатті, який ухилився від сплати 4,4 млн грн податків.

Як повідомили у ТУ БЕБ у Закарпатській області 7 січня, бухгалтер компанії, яка спеціалізувалася на виконанні будівельних робіт, не відобразив у податковій звітності отримання товариством 24,5 млн грн від замовників за фактично виконані роботи.

«Такі дії дали змогу ухилитися від сплати податку на прибуток в розмірі 4,4 млн грн. Під час досудового розслідування забезпечено відшкодування завданих збитків у повному обсязі. Підприємство сплатило гроші до державного бюджету», – заначили у БЕБ.

Кримінальну справу передали до суду. За умисне ухилення від сплати податків бухгалтеру загрожує від 85 до 170 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.