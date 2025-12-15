У неділю, 14 грудня, у селі на Золочівщині виявили тіло потопельника. Особу загиблого встановлюють. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

За даними департаменту, потопельника знайшли близько 17:35. Чоловіка виявили у меліоративному каналі в селі Андріївка. Чоловіку орієнтовно 30-35 років.

Рятувальники за допомогою мотузки витягнули тіло на берег і передали працівникам поліції. Особу загиблого чоловіка встановлюють.