На момент викриття правоохоронці задокументували оформлення на довірену особу віце-прем'єра 15 квартир у Києві

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура у вівторок, 21 листопада, повідомили про підозру власнику будівельної компанії у спробі підкупити віце-прем’єр-міністра, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова. Про це у вівторок, 2 листопада, повідомили прес-служби НАБУ і САП.

У компанії фігуранта є договори на забудову земельної ділянки державного підприємства, яке входить до сфери управління Мінінфраструктури, але їм загрожує розірвання з ініціативи міністерства.

Щоб не допустити цього, власник компанії нібито запропонував віцепрем'єру хабар у вигляді 2% від площі майбутніх житлових будинків (5200 кв. м), а чиновник звернувся в НАБУ. Орієнтована вартість хабаря – понад 170 млн грн. За це посадовець мав залишити в силі укладені з товариством угоди про будівництва ЖК на землях Мінвідновлення, а також допомогти з дозволами.

На момент викриття ймовірного злочину детективи та прокурори задокументували оформлення на довірену особу віце-прем'єра 15 квартир у Києві.

Забудовнику та директорці державного підприємства (вважається співучасницею) повідомили про підозру за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу – пропозиція хабаря.

Як пише видання LIGA.net з посиланням на джерела в правоохоронних органах, мова йде про державне підприємство «Укркомунобслуговування», яке очолює Алла Сушон.

Зауважимо, що це вже третя гучна корупційна справа НАБУ і САП за один день. Спочатку детективи викрили народного депутата зі «Слуги народу» на спробі підкупити Мустафу Найєма (голова Державного агентства відновлення), і таку саму підозру отримав депутат з групи «За майбутнє».