Депутату та його спільникам загрожує до 12 років ув'язнення

Служба безпеки України викрила та затримала вінницького депутата від забороненої ОПЗЖ, який організував злочинну банду та займався рекетом у місті. Разом із двома працівниками місцевої муніципальної варти він намагався захопити аграрний бізнес у регіоні, повідомили у прес-службі СБУ у вівторок, 7 листопада.

Правоохоронці нейтралізували злочинне угруповання, яке тероризувало місцевих мешканців та намагалося відібрати в них бізнес. Серед затриманих – двоє працівників Муніципальної варти міськради та депутат від забороненої у 2022 році ОПЗЖ.

Імені депутата правоохоронці не уточнюють, проте йдеться про вже позафракційного 34-річного чиновника Руслана Траплю. За даними Вінницької обласної ради, Трапля був обраний заступником голови постійної комісії районної ради з питань культури, охорони здоров’я, соцзахисту, духовності, молоді та спорту. Окрім того, депутат є директором компанії «Грін Енерджі Вінниця» та підприємства «Немирівський цегельний завод».

Руслана Траплю затримали за місцем проживання

«Усі троє під керівництвом свого ватажка – місцевого кримінального авторитета – займалися рекетом серед підприємців. Під час розбою вимагали з потерпілих гроші як регулярну “данину”, а у разі відмови – погрожували насильством та знищенням приватного і корпоративного майна», – повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці задокументували, що злочинці намагалися вибити 9000 доларів неіснуючого боргу з керівника однієї з місцевих агрокомпаній. Чоловіку та його родині погрожували фізичною розправою та знищенням техніки підприємства.

Депутата та його спільників затримали у Вінниці за місцем їхнього перебування. Також правоохоронці затримали організатора рекетирської банди. Під час обшуків у посадовця виявили та вилучили вогнепальну зброю та боєприпаси. У його спільників СБУ виявила готівку та чорнові записи щодо псевдоборжників.

Злочинцям оголосили про підозру за ч. 4 ст. 189 ККУ (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану). Рекетирам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Депутат та ще двоє спільників наразі перебувають під вартою.