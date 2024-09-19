Жінка присвоїла гроші, які в банкоматі забула інша відвідувачка

Турківський районний суд Львівської області виніс вирок місцевій мешканці Тетяні Шулик, яка в липні цього року забрала чужі 10 тис. грн, видані банкоматом. Злодійці присвоїли умовний термін покарання.

За матеріалами справи, 19 липня близько обіду в Турці на вул. Міцькевича,1 користувачка банкомату здійснила трансакцію зняття готівки в сумі 10000 грн зі своєї банківської картки «Ощадбанк», однак не дочекавшись видачі грошей, забрала картку і пішла. При цьому 10 тис. грн були видані банкоматом.

Одразу після цього до банкомату підійшла Тетяна Шулик та викрала видані банкоматом чужі 10 тис. грн, заховала їх в сумочку та пішла.

Обвинувачена в крадіжці визнала свою вину та уклала угоду з прокурором про визнання винуватості, а також повернула потерпілій її гроші.

Суддя Марія Волинець затвердила угоду про визнання винуватості. Вироком суду Тетяну Шулик визнали винною у крадіжці під час воєнного стану (ч.4. ст 185 ККУ) та призначили їй покарання у вигляді позбавлення волі на п’ять років. Водночас її звільнили від основного покарання з випробувальним терміном один рік. На вирок ще може бути подана апеляція.