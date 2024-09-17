Російська армія регулярно атакує об’єкти енергетичної системи в Сумах та регіоні

Удень вівторка, 17 вересня, російські війська завдали удару балістичними ракетами по енергетичній інфраструктурі міста Суми. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі телемарафону.

«Відбувається черговий ракетний наліт на Суми, вже було чотири ракети. Б’ють знову по об’єктах енергосистеми», – розповів він в ефірі телемарафону.

Артюх зауважив, що наслідки атаки уточнюються. Керівник ОВА розповів, що через нічну дронову атаку виникла пожежа на двох великих електропідстанціях.

Міський голова Сум Олександр Лисенко закликав мешканців зробити запаси води та зарядити гаджети тим, у кого є електропостачання у зв’язку з черговою атакою ворога.

Зазначимо, Росія регулярно обстрілює енергетичну інфраструктуру Сум та регіону з різного виду озброєнь. Так 13 вересня внаслідок атаки енергооб'єкта на Сумщині загинув 54-річний водій енергопідприємства. Ще сім співробітників отримали поранення.

Як писав ZAXID.NET, у ніч на 17 вересня росіяни дронами атакували об’єкти енергетичної системи в Сумській області. За інформацією обласної адміністрації, постраждали населені пункти Конотопського, Охтирського та Сумського районів. Комунальні служби підключили об'єкти критичної інфраструктури, серед яких лікарні, водоканал, до систем резервного живлення. Упродовж ночі Сили ППО збили над територією області 16 ударних дронів.