Українські захисники знищили більшість ворожих цілей

У ніч на вівторок, 17 вересня, російська армія вчергове здійснила масовану атаку на Україну. Ворог випустив 51 ударний безпілотник типу Shahed, ідеться у зведенні Повітряних силах.

За інформацією військових, ворог випустив понад п’ять десятків дронів з території російського Курська і Приморсько-Ахтарська, а також – мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму. Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

«Повітряний напад противника відбивали: авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Повітряних сил та Сил оборони України. У результаті протиповітряного бою збито 34 ударні БпЛА», – доповіли в Повітряних силах.

Окрім того, завдяки роботі засобів РЕБ Сил оборони, 12 БпЛА були локаційно втрачені у кількох регіонах України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила). Ще два ворожі ударні безпілотники повернулись у Росію.

Результати роботи ППО уночі 17 вересня (Візуалізація повітряних сил)

Наслідки дронової атаки на Україну 17 вересня: що відомо

Унаслідок авіаційного удару в Сумській області пошкоджені об’єкти енергетичної системи. За інформацією обласної адміністрації, постраждали населені пункти Конотопського, Охтирського та Сумського районів. Комунальні служби підключили об'єкти критичної інфраструктури, серед яких лікарні, водоканал, до систем резервного живлення. Сили ППО збили над територією області 16 ударних дронів. Аварійні бригади проводять відновлювальні роботи.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудів повідомив, що близько четвертої ранку російська армія намагалася атакувати Херсон з БпЛА. Уламки збитого безпілотника впали на приміщення гаражного кооперативу у Центральному районі міста.

«Постраждали двоє охоронців, які перебували у будівлі. У 49-річного чоловіка – вибухова травма і контузія, у 64-річного – теж саме й уламкові поранення гомілки. Каретою “швидкої” потерпілих шпиталізували у середньому стані тяжкості», – розповів посадовець.

Також з вечора на ніч російська армія двічі вдарила по Нікополю дронами-камікадзе. Окрім цього, ворог застосував важку артилерію. Загиблих і постраждалих немає. Як повідомив Сергій Лисак, очільник Дніпропетровської ОВА, уже на ранок дронові атаки на місто поновилися. Наразі наслідки атаки уточнюються.