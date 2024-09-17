IT Ukraine GR Conference 2024 у Києві

12 вересня в Києві відбулася найбільша галузева конференція з ІТ-права — IT Ukraine GR Conference 2024. Організували подію IT Ukraine Association. Українська технологічна компанія FAVBET Tech виступила партнером заходу, а її CEO, Артем Скрипник, модерував панельну дискусію на тему «Епоха ШІ та інших інновацій: вплив технологій на регулювання інтелектуальної власності».

Чим запам’ятається IT Ukraine GR Conference 2024

IT Ukraine GR Conference зібрала представників держави, бізнесу, юристів, фінансистів, HR-фахівців та інших експертів для обговорення актуальних питань ІТ-права та Government Relations. Під час заходу учасники обговорили п'ять ключових напрямів: інтеграцію України в Єдиний цифровий ринок ЄС, цифрову трансформацію, епоху штучного інтелекту, оподаткування для ІТ-бізнесу, а також інвестиції та M&A в IT-секторі.

Панельна дискусія під модеруванням Артема Скрипника була присвячена викликам у сфері захисту інтелектуальної власності в умовах швидкого технологічного розвитку. Серед основних тем обговорення:

Вплив штучного інтелекту на авторські права та патентне право, питання регулювання інтелектуальної власності.

Як захистити дані за допомогою інструментів права інтелектуальної власності.

Нові підходи до регулювання інтелектуальної власності у цифрову епоху.

«Швидкий розвиток штучного інтелекту та інших інноваційних технологій ставить перед нами нові виклики у сфері інтелектуальної власності. Сьогодні нам важливо не лише адаптувати існуючі правові норми, але й формувати регуляторне середовище, яке сприятиме інноваціям та захищатиме права творців. Співпраця між бізнесом, державою та експертною спільнотою є ключовою для досягнення цієї мети», — каже CEO FAVBET Tech.

Головне про FAVBET Tech

FAVBET Tech — українська технологічна компанія, що спеціалізується на розробці інноваційних рішень для індустрії розваг. З 2022 року є активним учасником та партнером заходів Асоціації IT Ukraine. Після початку повномасштабного вторгнення компанія підтримує мілітарні ініціативи Мінцифри.

FAVBET Tech увійшла до п'ятірки найбільших платників податків серед резидентів «Дія.City». У 2023 році компанія посіла 11-ту сходинку в «Рейтингу ІТ-компаній, які найбільше дбають про українців та Україну».