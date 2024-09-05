Із 2021 року Василь Косів очолив Львівську національну академію мистецтв

Ректор Львівської національної академії мистецтв Василь Косів оприлюднив свою декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації на сайті НАЗК, у 2023 році Василь Косів отримав близько 800 тис. грн доходів, левову частку яких (473 тис. грн) становить зарплата у Львівській національній академії мистецтв. Річний дохід дружини ректора Роксолани Косів становить близько 750 тис. грн. У цю суму входять, зокрема, зарплати у академії мистецтв та національному музеї імені Андрея Шептицького у Львові, а також дохід від надання майна у оренду та гонорари.

Подружжя декларує низку об’єктів нерухомості. Зокрема, Василь Косів має ділянку та житловий будинок у Львові (67 м2), також він може користуватись львівською квартирою (59,8 м2), а із 2020 року є власником житла у Києві. Роксолана Косів є власницею двох земельних ділянок та житлового будинку у селі Дземброня на Прикарпатті. Вона також декларує художню майстерню, частку земельної ділянки та житлового будинку (420 м2) у Львові.

51-річний графік, науковець та мистецтвознавець Василь Косів народився у Львові, він є сином відомого політика та публіциста Михайла Косіва. Навчався у Львівській академії мистецтв, у 2003 році захистив кандидатську дисертацію в Харківській державній академії дизайну і мистецтв. Після захисту впродовж навчального року викладав у США (Канзас), працював у Національному музеї дизайну в Нью-Йорку. Після цього читав лекції в багатьох університетах в Україні та за кордоном.

У 2006-2013 роках Василь Косів був заступником міського голови Львова з гуманітарних питань. Нині він є позаштатним радником мера Львова. У 2019 році захистив докторську дисертацію у Київському національному університеті технологій та дизайну. Із 2021 року Василь Косів очолив Львівську національну академію мистецтв.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.