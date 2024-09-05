Ректор Львівської академії мистецтв Василь Косів подав декларацію про доходи за 2023 рік
Ректор Львівської національної академії мистецтв Василь Косів оприлюднив свою декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.
Як вказано у декларації на сайті НАЗК, у 2023 році Василь Косів отримав близько 800 тис. грн доходів, левову частку яких (473 тис. грн) становить зарплата у Львівській національній академії мистецтв. Річний дохід дружини ректора Роксолани Косів становить близько 750 тис. грн. У цю суму входять, зокрема, зарплати у академії мистецтв та національному музеї імені Андрея Шептицького у Львові, а також дохід від надання майна у оренду та гонорари.
Подружжя декларує низку об’єктів нерухомості. Зокрема, Василь Косів має ділянку та житловий будинок у Львові (67 м2), також він може користуватись львівською квартирою (59,8 м2), а із 2020 року є власником житла у Києві. Роксолана Косів є власницею двох земельних ділянок та житлового будинку у селі Дземброня на Прикарпатті. Вона також декларує художню майстерню, частку земельної ділянки та житлового будинку (420 м2) у Львові.
51-річний графік, науковець та мистецтвознавець Василь Косів народився у Львові, він є сином відомого політика та публіциста Михайла Косіва. Навчався у Львівській академії мистецтв, у 2003 році захистив кандидатську дисертацію в Харківській державній академії дизайну і мистецтв. Після захисту впродовж навчального року викладав у США (Канзас), працював у Національному музеї дизайну в Нью-Йорку. Після цього читав лекції в багатьох університетах в Україні та за кордоном.
У 2006-2013 роках Василь Косів був заступником міського голови Львова з гуманітарних питань. Нині він є позаштатним радником мера Львова. У 2019 році захистив докторську дисертацію у Київському національному університеті технологій та дизайну. Із 2021 року Василь Косів очолив Львівську національну академію мистецтв.
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.