Дмитро Пантелєєв очолив Бориславський суд у 2023 році

Голова Бориславського міського суду Львівської області Дмитро Пантелєєв оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Дмитро Пантелєєв отримав 1,1 млн грн зарплати у суді, а також 94 тис. грн матеріальної допомоги. Суддя із дружиною Наталією також отримали по 24 тис. грн допомоги на проживання ВПО від Кабміну.

Подружжя декларує низку об’єктів нерухомості у Маріуполі, що у тимчасово окупованій частині Донецької області. Зокрема чотири квартири та два гаражі, які вони набули у власність до кінця 2018 року. Із 2022 року подружжя орендує квартиру у Трускавці. У власності судді є кросовер Nissan Rogue (2016 року випуску) та MG 550 (2013 року випуску).

У Бориславському міському суді Дмитро Пантелєєв працює з травня 2022 року. До початку повномасштабного вторгнення Росії Пантелєєв був суддею Приморського районного суду Маріуполя. На Львівщину його перевели рішенням голови Верховного Суду. Дмитро Пантелєєв очолив Бориславський суд у 2023 році.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.