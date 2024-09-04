Голова Бориславського суду Львівщини Дмитро Пантелєєв подав декларацію за 2023 рік
До повномасштабного вторгнення Росії Пантелєєв був суддею Приморського райсуду Маріуполя
Голова Бориславського міського суду Львівської області Дмитро Пантелєєв оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.
Як вказано у декларації, у 2023 році Дмитро Пантелєєв отримав 1,1 млн грн зарплати у суді, а також 94 тис. грн матеріальної допомоги. Суддя із дружиною Наталією також отримали по 24 тис. грн допомоги на проживання ВПО від Кабміну.
Подружжя декларує низку об’єктів нерухомості у Маріуполі, що у тимчасово окупованій частині Донецької області. Зокрема чотири квартири та два гаражі, які вони набули у власність до кінця 2018 року. Із 2022 року подружжя орендує квартиру у Трускавці. У власності судді є кросовер Nissan Rogue (2016 року випуску) та MG 550 (2013 року випуску).
У Бориславському міському суді Дмитро Пантелєєв працює з травня 2022 року. До початку повномасштабного вторгнення Росії Пантелєєв був суддею Приморського районного суду Маріуполя. На Львівщину його перевели рішенням голови Верховного Суду. Дмитро Пантелєєв очолив Бориславський суд у 2023 році.
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.