У п’ятницю, 12 квітня, Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка передбачає одноразову доплату у розмірі на 70 тис. грн військовим та поліцейським, які перебувають на передовій. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Військові, які виконують бойові завдання на передовій, окрім зарплати у 20-25 тис. грн та «бойових» виплат в 100 тис. грн, мають право на одноразову доплату в 70 тис. грн.

«Одноразова винагорода нараховуватиметься за кожні 30 днів виконання таких завдань», – зазначив Денис Шмигаль.

Також доплату можуть отримати поліцейські, які перебувають на першій лінії фронту.

Зазначимо, що відповідну постанову у четвер, 11 квітня, затвердила Верховна Рада. «За» проголосував 321 народний депутат.

Одноразову грошову винагороду у розмірі 70 тис. грн мають право отримати бійці, які виконують завдання на лінії боєзіткнення з противником на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною першого ешелону оборони або наступу до ротного опорного пункту включно. А також на території противника: між позиціями російських військ та Сил оборони, на тимчасово окупованій території України.

Нагадаємо, у четвер, 11 квітня, Верховна Рада в цілому прийняла законопроект про мобілізацію №10449. За нього проголосували 283 нардепи. Однак, з документа вилучили норму, яка передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби. Вилучення цієї норми з законопроекту підтримали 227 парламентарі.