Військовослужбовець ЗСУ, заслужений артист України Тарас Столяр виконав з британським музикантом Стінгом відомий хіт «Shape of My Heart». Про це повідомило у неділю, 22 грудня, об’єднання «Культурний десант».

Тарас Столяр, заслужений артист України та військовослужбовець акомпанував 73-річному британському співаку і музиканту Гордону Меттью Томасу Самнеру, котрий відомий під псевдонімом Стінг. Вони спільно виконали світовий хіт «Shape of My Heart».

Це трапилося у Лос-Анджелесі під час американського туру «Культурного десанту». Українські військові зустрілися із зірками світової музики, зокрема, гуртами The Killers, Queens of the Stone Age та Стінгом.

«Чи сподобалось Стінгу така версія? Відповідь очевидна – наступного дня Тарас Столяр акомпанував Стінгу вже на його сольному концерті», – додають у дописі.

Відзначимо, Тарас Столяр – відомий бандурист родом з Чернівців. Він понад 20 років був музикантом Національного академічного оркестру народних інструментів України. Його гру на бандурі можна почути у фільмі 2009 року «Дума про Тараса Бульбу» та у композиціях електронного гурту ONUKA. У 2008 році Столяру надали звання заслуженого артиста України.

У 2022 році він доєднався до 112 окремої бригади Сил територіальної оборони. Брав участь у боях на Київщині, Харківщині й Донеччині.

Стінг – англійський рок-музикант і актор, лідер групи «The Police» у 1976–1984 роках. З 1984 року він виступає соло. Музикант 17 разів був лауреатом премії «Греммі», володар «Золотого глобуса» та премії «Еммі».

