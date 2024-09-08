The Kiffness 6 вересня виступає на російському фестивалі у Казахстані

Південноафриканський виконавець Девід Скотт, який виступає під псевдонімом The Kiffness, 6 вересня виступив на у Казахстані на фестивалі Park Live в місті Алмати. Спонсором події стала російська технологічна компанія Yandex. Фотографії з виступу The Kiffness опублікували у соцмережах музичного фестивалю.

На початку повномасштабного вторгнення The Kiffness висловив підтримку Україні та 4 березня 2022 року опублікував ремікс пісні «Ой у лузі червона калина». Музикант використав відео лідера гурту «Бумбокс» Андрія Хливнюка, який виконав стрілецьку пісню на Софійській площі Києва у лютому 2022 року. Станом на вересень 2024 року ремікс має 17 млн переглядів на YouTube.

«Андрій Хливнюк, фронтмен найкращого українського гурту «Бумбокс», припинив свій американський тур, щоб захистити свою країну від збройних сил Путіна. Усі гонорари, отримані від цього відео, підуть на гуманітарну допомогу Збройним Силам України», – писав Девід Скотт.

Також The Kiffness відомий сатиричними композиціями, в яких він використовує голоси котів. Найпопулярнішим його відео на YouTube є Ievan Polkka, яке має 66 млн переглядів.

Зазначимо, що з 2013 до 2019 року Park Live відбувався у Москві, але через пандемію коронавірусу він не відбувався у 2020 та 2021 роках. У 2024 році подію перенесли в Казахстан, але головним організатором залишилося російське концертне агентство «Мельница», а спонсором – Yandex. На фестивалі виступили такі гурти та виконавці як Die Antwoord, The Kooks, Oliver Tree тощо.

На російському фестивалі Park Live також мав грати британський рок-гурт Editors, який у 2017 році виступав на фестивалі ZaxidFest у Родатичах на Львівщині. Editors скасував участь у фестивалі в Алмати, коли дізнався, що спонсорами та організаторами є росіяни. Також виступ скасував британський гурт Placebo.