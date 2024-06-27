Авішай Коен Коен виступав і у Львові

Польський фестиваль Jazz Around, який відбудеться у Варшаві наприкінці червня,скасував виступ ізраїльського контрабасиста Авішая Коена. Причиною стала участь музиканта у джазовому фестивалі в Москві 15 червня цього року. Про це повідомляють організатори Jazz Around.

«У зв'язку з участю Avishai Cohen Trio в Московському джазовому фестивалі, який проходить за підтримки російського уряду, з поваги до свободи та демократії, до інших артистів, а також з міркувань безпеки, ми вирішили скасувати концерт», – йдеться у повідомленні. Виступ Avishai Cohen Trio було заплановано на 28 червня.

24 червня Ethno Jazz Festival у Вроцлаві також повідомив, що скасовує запланований на 3 вересня концерт музикантів.

Авішай Коен – ізраїльський джазовий контрабасист, композитор, співак і аранжувальник. У 2021 році він виступав у Львові, який називав «рідним». Після того як у соцмережах шанувальники нагадали йому про війну в Україні та неприпустимість виступів у країні-агресорці, Коен відповів нецензурною лайкою. Потім музикант закрив коментарі в Instagram та видалив свою сторінку на Twitter.

Ще кілька фестивалів у інших країнах, де має виступити Коен, повідомили, що розглядають інцидент.

Також на джазовому фестивалі у Москві виступив басист Рішар Бона. Уродженець Камеруна живе у Франції та також виступав у Львові. Про скасування його виступів поки новин не надходило. Керує московським фестивалем Ігорь Бутман, що усіляко підтримує агресивну політику щодо України, фінансується фестиваль урядом РФ.