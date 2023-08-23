У Варшаві 26 серпня мав відбутись музичний фестиваль Easy Busy Fest Warszawa, на якому була заявлена участь таких українських музикантів як «Океан Ельзи», The Hardkiss, Yaktak, Alyona Alyona, Дантес, Wellboy та інші.

Натомість серед спонсорів виявились бренди MixMerkt та Monolith, що належить вихідцям із Росії, які зареєстрували бізнес у Німеччині та мають у Європі мережу крамниць із російськими товарами Russian shops, яка цього року заходить у Польщу. Про це у своєму Facebook написала Наталка Панченко, польсько-українська активістка, лідерка української діаспори в Польщі, правозахисниця, активістка року за версією часопису Wprost.



«Вони закуповують у Росії російські продукти, підтримуючи цим російську економіку і продають потім ці товари у Європі, називаючи їх східноєвропейськими. Навіть після повномасштабного вторгнення. Навіть попри санкції», – написала вона.



Активістка закликала виконавців відмовитись від участі у фестивалі. Музиканти заявили, що не знали про спонсорство MixMerkt та Monolith.



«Перша і основна умова до будь-яких подій, в яких ми беремо участь – відсутність будь-чого, що має хоч найменший стосунок до країни-агресора… Це є базовим для нас настільки, що у наших контрактах є окремий пункт щодо цього…Це наша позиція з 2014 року і вона не зміниться. На цьому фестивалі нас не буде», – оприлюднили свою заяву представники «Океану Ельзи», вони подякували за пильність Наталці Панченко та пообіцяли на майбутнє мати додаткові запобіжники в роботі з організаторами.



«Змушені оголосити про відмову від участі на фестивалі Easy Busy Fest у Варшаві. Нам дуже шкода, що організатори, не сповістивши артистів, в останній момент додали до спонсорства компанію, що має зв’язок з країною-агресором. Для нас така співпраця неприпустима», – йдеться у заяві The Hardkiss.



Скасував участь і Wellboy. Після цього організатори заявили про те, що фестиваль не відбудеться.



«Перед усім ми хочемо вибачитись за нашу фатальну помилку, а саме за не доскональну перевірку спонсорів. В жодному разі ми не знімаємо з себе відповідальності за цю ситуацію. З першого дня повномасштабної війни організатори нашого фесту vpiska.pl підтримували Україну, відправляючи частину коштів з кожного концерту на допомогу ЗСУ і цей фестиваль не був виключенням. Ми просимо вибачення перед всіма артистами за цю ситуацію, а також хочемо наголосити, що вони не мали жодного відношення до спонсорів (Monolith, Mix Markt)», – наголосили вони.

Нагадаємо, у травні українські письменники Артем Чех, Артем Чапай та Ірина Цілик відмовилися брати участь у The World Voices Festival у Нью-Йорку через присутність на ньому росіян.