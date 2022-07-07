У сербському місті Новий Сад 7-11 липня пройде Міжнародний фестиваль ЕХІТ. Перед початком події у місті з’явилося кілька тисяч написів з літерою Z – символом російської агресії проти України, повідомляє «Радіо Свобода».

Цей знак невідомі лишили на мосту, що веде до фортеці, на території якої проходить фестиваль, на набережній Дунаю, на будівлі дитсадка й приватних будинках, навіть на контейнерах для відходів. Місцева влада й поліція відмовляються коментувати появу цих написів.

На фестивалі мали виступити переможці «Євробачення-2022» – український гурт Kalush Orchestra. 6 липня організатори повідомили, що цього виступу не буде.

Фестиваль ЕХІТ вперше організували 2000 року на знак протесту проти режиму колишнього президента Сербії Слободана Мілошевича. Згодом він став міжнародним, у ньому брали участь численні виконавці. Цьогоріч планували виступи музикантів з 20 країн.

Літери Z та V зʼявилися в лютому 2022 року на російській військовій техніці, яка бере участь у війні проти України. Згодом російська влада та пропаганда почали використовувати ці літери для демонстрації підтримки вторгнення.