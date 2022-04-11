У Сербії від початку березня до 10 квітня зареєстрували 323 компанії, власниками яких є громадяни Російської Федерації. Белградські ЗМІ повідомляють, що у квітні також продовжує зростати кількість росіян, котрі переводять свій бізнес до Сербії, повідомило в понеділок, 11 квітня, «Радіо Свобода».

Як йдеться у публікації, на одну адресу іноді реєструють кількадесят компаній. Таким чином російські бізнесмени намагаються уникнути міжнародних санкцій і продовжити співпрацю з іноземними партнерами під сербським прапором.

Влада в Белграді формально засудила російську агресію проти України, але відмовилася запровадити будь-які санкції проти держави-агресорки. Наприклад, у Сербії безперешкодно працює компанія «Газпромнєфть», яка є власницею єдиної сербської нафтопереробної компанії.

Повітряний зв’язок між столицями двох країн також не перервано. До Сербії щодня прибувають кількасот росіян, переважно багатих. Згідно з сербськими джерелами, ціни на нерухоме майно в сербській столиці швидко зростають через те, що росіяни масово скуповують розкішні квартири й апартаменти в елітних районах, навіть не запитуючи про ціну.

Загалом у Сербії зареєстровано 1400 російських компаній, переважно в енергетиці та банківському секторі. Новозареєстровані компанії належать переважно до ІТ-сектору.

Згідно з опитуваннями, понад 60% громадян Сербії довіряє московській пропаганді й підтримує агресію проти України. Посольство України в Белграді офіційно висловило протест через те, що влада допускає російську пропаганду й не вживає заходів проти використання символів країни-агресорки. Латинська літера Z, яка стала однією з ознак російського вторгнення, була написана навіть на пам’ятнику Шевченкові в місті Новий Сад. Крім того, на будинках щораз частіше можна побачити графіті на підтримку Путіна й росіян на кшталт «Київ це Росія», «Брати росіяни, ми з вами» тощо.

Зазначимо, що Росія 24 лютого напала на Україну. Вона продовжує вести агресивну війну, яка супроводжується масовими вбивствами мирних жителів і великою кількістю воєнних злочинів. У відповідь на дії Росії Євросоюз, США, Канада, Австралія та інші країни запроваджують проти неї щоразу сильніші санкції.