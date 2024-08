Стівен Тайлер на сцені у Філадельфії в вечір відкриття прощального туру у вересні 2023 року

Легендарний американський рок-гурт Aerosmith оголосив, що припиняє гастролі. Як йдеться у заяві групи, опублікованій у соцмережах у ніч проти 3 серпня, 76-річний соліст групи Стівен Тайлер не зміг повністю відновитись після травми голосових зв'язок.

«Як ви знаєте, голос Стівена – інструмент, не схожий ні на який інший. Він провів місяці, невпинно працюючи над тим, щоб повернути свій голос до того стану, яким він був до травми. Ми бачили, як він боровся, попри те, що поряд з ним була найкраща медична команда. На жаль, очевидно, що повне одужання від травми вокалу неможливе. Ми прийняли несамовите і важке, але необхідне рішення – як брати по зброї – піти зі сцени гастролей, – заявили учасники гурту.

Бред Вітфорд, Стівен Тайлер, Джон Дуглас (попереду, на барабанах), Джо Перрі та Том Гамільтон (фото АР)

Як зазначено у повідомленні, тим, хто купив квитки на концерти Aerosmith, гроші буде повернуто. Також музиканти висловили подяку шанувальникам та своїй команді, яка з ними гастролювала.

«Ми безмежно вдячні всім, хто вболівав за те, щоб востаннє вийти з нами на сцену. Вдячні нашій експертній команді, нашій неймовірній команді й тисячам талановитих людей, які зробили наші історичні тури можливими. І останнє спасибі вам – найкращим фанатам на планеті Земля. Вмикайте нашу музику голосно, зараз і завжди. Мрійте. Ви зробили наші мрії реальністю», – йдеться у повідомленні.

Aerosmith у травні 2023 року повідомила, що проведе прощальний тур Peace Out з вересня 2023 року до січня 2024 року. На одному з перших концертів Стівен Тайлер травмував зв'язки. За даними таблоїду TMZ, через травму Тайлер не міг говорити. Музиканти були змушені припинити тур. Гастролі планували відновити у вересні 2024 року.

відео «Aerosmith»

Група Aerosmith заснована у 1970 році у Бостоні (США). За понад 50 років музиканти випустили 15 альбомів. Група відома такими хітами, як Dream On, Walk This Way, Sweet Emotion, Cryin', Crazy і I Don't Want To Miss A Thing. Учасники Aerosmith здобули чотири премії «Греммі», шість премій American Music Awards і десять премій MTV Video Music Awards. Вони входять до Зали слави рок-н-ролу.