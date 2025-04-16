Олександр Ровдо вчинив злочин, коли перебував у колонії на вулиці Городоцькій у Львові

Галицький районний суд міста Львова визнав винним у шахрайстві та отриманні майна злочинним шляхом Олександра Ровдо та ув'язнив його на 5,5 років. У вироку, на який звернув увагу «Судовий репортер», йдеться, що Ровдо у 2023 році викрав 77 тис. грн з рахунків вісьмох людей. Злочин він вчинив, коли перебував у колонії.

Згідно з матеріалами справи, Олександра Ровдо з Кривого Рогу утримували у колонії через справу про шахрайство і керівництво злочинною організацією, куди входили ще семеро людей. Як зазначає «Судовий репортер», шахраї викрадали персональні дані й паролі від банківських рахунків і, щоб вивести їх, привʼязували картки до Fishka-Pay. Потім вони шукали клієнтів, які хотіли заправити автомобілі зі знижкою. Суд 1 квітня виніс вирок у цій справі. Керівник угруповання отримав 10,5 років тюрми з конфіскацією майна.

У вироку йдеться, що Олександр Ровдо у травні 2023 року через бот у Telegram, який створює «фішингові» посилання, почав викрадати номери банківських карток, термін їхньої дії, CVV-коди, логіни та паролі тощо. Після цього він заходив в облікові записи потерпілих на сайтах банків, прив'язував рахунки потерпілих до свого електронного гаманця Google Pay та розраховувався з них в мобільному додатку «Сільпо».

Одна з потерпілих у суді розповіла, що 21 липня 2023 року вона перейшла за рекламним посиланням, за яким обіцяли нарахувати від держави грошову допомогу. За словами жінки, сайт був подібним до онлайн-банкінгу «Приват24», тому вона ввела всі дані картки. Після цього Олександр Ровдо з колонії зробив замовлення товарів з самовивозом в магазині «Сільпо» Кривого Рогу на понад 9 тис. грн. За такою ж схемою він замовляв товари з «Сільпо» у Львові, Трускавці та Запоріжжі. Загалом суду відомо про вісьмох потерпілих, у яких викради 77 тис. грн.

У суді Олександр Ровдо повністю визнав провину та розкаявся. Він сказав, що викрадені гроші використав на власні потреби, бо «гостро потребував грошей». Він зазначив, що йому соромно й він планує повернути збитки потерпілим.

Торік Олександр Ровдо вже отримав вирок за аналогічний злочин. Тоді його ув'язнили на 3,5 роки та конфіскували все майно. У справі також постраждали восьмеро людей. Викраденими грошима шахрай оплачував покупки в «Сільпо» та рекламні послуги у соцмережі Facebook.

Суддя Олександр Кітов визнав винним Олександра Ровдо у шахрайстві та отриманні майна злочинним шляхом (ч. 3 ст. 190 ККУ, ч. 1 та ч. 4 ст. 190 ККУ) та призначив йому 5,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім цього, йому на два роки заборонили займатись фінансово-господарськими операціями.