Поліцейські зафіксували 11 епізодів постачання наркотиків у в'язницю

Поліція та прокуратура викрила чотирьох учасників злочинного угрупування, які постачали наркотики у Львівську установу виконання покарань №19, що на вулиці Городоцькій. Слідчі вважають, що організувала постачання наркотиків 39-річна засуджена львів'янка. Пресслужба Львівської обласної прокуратури у п'ятницю, 21 березня, повідомила, що до постачання наркотиків засуджена залучила свою співкамерницю та двох знайомих, які перебували на волі.

За інформацією прокуратури, 45-річний львів’янин купував метадон та ховав його у їжу або побутові речі. Зокрема, зашивав заборонені речовини у пояс штанів. Потім чоловік приносив речі для матері ув'язненої. Після цього пакунки забирав 51-річний львів'янин, який приносив пакунки у в'язницю на ім’я 40-річної співкамерниці організаторки.

«Загалом задокументовано 11 епізодів злочинної діяльності учасників групи. У ході проведення обшуків за місцем проживання та відбування покарань підозрюваних виявлено та вилучено наркотичні речовини, ваги, банківські картки та інші докази протиправної діяльності», – повідомили у прокуратурі.

Поліція затримала чоловіків й повідомила їм про підозру у незаконному зберіганні та продажі наркотиків (ч. 2 ст. 27 – ч. 2 ст. 307 КК України). Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом сплатити заставу. Їм загрожує від шести до десяти років тюрми з конфіскацією майна.